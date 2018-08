La PME wavrienne Alphamin reprise par le géant chimique allemand Brenntag

Le géant chimique allemand Brenntag acquiert la belge Alphamin auprès du fonds Kebek pour un montant non précisé. Alphamin est spécialisée dans la distribution de cire, de stabilisateurs élastiques et de polymères de spécialité. Kebek, qui avait cédé en mai ses parts dans le groupe automobile anversois Cardoen, signe de la sorte sa quatrième opération de l’année.

Entreprise d’une vingtaine de personnes, Alphamin est elle-même spécialisée dans la distribution de cire, de stabilisateurs élastiques et de polymères de spécialité. Elle emploie une douzaine de collaborateurs à Wavre et le reste dans une filiale aux Etats-Unis, dans le New Jersey. Pour l’exercice 2017-2018, Alphamin a réalisé un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros.

Le montant de l’opération, qui a été épaulée par BNP Paribas et le cabinet d’avocats Baker & McKenzie, n’a pas été précisé. Kebek Private Equity avait acquis une participation majoritaire dans Alphamin en janvier 2014 et avait mis en place, avec l’équipe de management, un plan d’optimisation du portefeuille de produits. Ses clients sont aujourd’hui actifs dans les secteurs de la construction, l’automobile, la cosmétique, l’imprimerie ou encore le plastique. Elle possède des entrepôts en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Italie et aux Etats-Unis. Son laboratoire est de son côté compétent pour développer notamment des formulations dans le domaine des bitumes routiers et dans celui des membranes d’étanchéité.