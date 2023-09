La filiale chimique anversoise de Sioen supprime 16 emplois

"Aucune concertation sociale"

Quatre contrats temporaires et deux contrats d'intérim ne seront pas renouvelés, et trois personnes seront mises à la retraite anticipée. "De plus, quatre ouvriers et trois employés sont licenciés immédiatement", déclare le secrétaire Paul Schoeters. "La direction l'a annoncé sans donner beaucoup d'explications et ne souhaite pas entreprendre de dialogue social. Nous demandons donc une conciliation."