La législation européenne Reach est devenue un atout aux yeux de l'industrie

Le règlement européen Reach, qui prévoit l’enregistrement des substances chimiques dans l’Union européenne, arrive vendredi à sa dernière étape avec les substances produites ou importées à plus d’une tonne par an. Hostile au projet à l’origine, l’industrie chimique a joué le jeu et s’est convertie à Reach, malgré le coût dans certains cas et en dépit des craintes de certaines PME.

"Pour le seul site de Seneffe, nous avons 170 enregistrements au total, dont 80 rien que cette année, qui sont dus principalement aux petits tonnages que l’on doit enregistrer pour le 31 mai." Responsable des affaires européennes au sein du groupe chimique américain Dow, Sylvie Lemoine explique pourquoi le site hennuyer du géant US a vu littéralement s’envoler ces derniers mois le nombre d’enregistrement de substances chimiques auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

"Ce qui est fondamental, c’est de garder assez de flexibilité dans le système pour que cela ne pénalise pas l’innovation." Sylvie Lemoine Responsable des affaires européennes chez Dow

Fin mai 2018, entre en effet en vigueur le dernier volet du célèbre règlement européen Reach, visant à mieux connaître les substances chimiques mises sur le marché. Dès ce vendredi, toutes les substances produites ou importées dans l’Union européenne en volume d’au moins 1 tonne par an doivent donc être contrôlées et enregistrées. Sans ce Sésame, plus question de mettre quoi que ce soit sur le marché européen! Le processus a été progressif: l’Europe a commencé en 2010 avec des seuils de 1.000 tonnes, puis en 2013, de 100 tonnes.

La Belgique, qui possède une industrie chimique importante, s’est montrée bonne élève depuis le début. Au total, 674 entreprises situées sur le territoire ont à ce jour enregistré 3.022 substances, selon des données publiées par essenscia, la fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie.

Responsabilité inversée

Ce nouvel abaissement des limites pour l’enregistrement des substances représente un nouveau défi, même pour un groupe de la taille de Dow, dont la division de Seneffe (ex-Dow Corning, 520 employés) développe et produit de nombreux silicones utilisés pour certains dans les phares de voiture de nouvelle génération ou pour d’autres sur les plus hautes tours du monde, comme la Burj Khalifa.

C’est qu’un enregistrement peut s’avérer coûteux. "C’est à l’industrie de prouver avec des tests la sûreté de ce qu’elle met sur le marché, détaille encore Sylvie Lemoine. La responsabilité a été renversée." Par le passé, c’étaient les autorités qui organisaient ces tests ponctuellement.

Chez Dow, un dossier coûte en moyenne de 200.000 à 250.000 euros, en tests et en frais d’enregistrement auprès de l’Agence européenne. Pour la Belgique, les seuls frais d’inscription se sont élevés à près de 55 millions d’euros depuis la création de Reach, selon essenscia.

Le coût total d’un dossier peut fortement varier, dans les deux sens. Pour certains tests spécifiques, l’ardoise peut monter jusqu’à 500.000 euros. Comme par exemple les tests qui étudient les effets d’une substance sur la reproduction humaine.

"Tous les tests ne sont pas identiques, souligne en effet Sylvie Lemoine. Les tests de base pour évaluer les effets aigus sont communs. Si quelqu’un ingurgite une substance ou si un bateau se renverse, on doit connaître les effets aigus potentiels. Mais dans un deuxième temps, on regarde cela en fonction des usages. Pour une substance qui va être utilisée uniquement en milieu industriel confiné, on a besoin de moins de données que pour celles qui sont utilisées quotidiennement par des consommateurs." Ces tests peuvent être réalisés au sein de l’entreprise ou bien être externalisés.

Les volumes entrent également en compte. Pour les plus petites quantités comme c’est désormais le cas, il y a moins de tests. "Reach contient une idée de proportionnalité. Plus de volumes signifie plus de substance utilisée, donc plus de risques" fait valoir de son côté Dorothée Dupuis, conseiller sécurité chez essenscia.

Regroupement

Le système prévoit par ailleurs une obligation de regroupement pour les sociétés qui enregistrent une même substance. Celles-ci doivent produire un dossier d’enregistrement commun. L’idée était d’éviter la multiplication des tests sur les animaux.

"On travaille donc avec des concurrents, relève Sylvie Lemoine. C’était une des grosses contraintes de Reach, mais aussi une des spécificités du système. On peut arriver à des dossiers réunissant des dizaines, voire des centaines de sociétés différentes."

Pour chaque entité, il y a toujours un enregistreur principal. Un rôle que tient très souvent Dow qui, dans le domaine des silicones, est enregistreur principal sur plus de 50% des substances. Ceci en raison de l’ampleur de sa production mais également parce que Dow Silicones possédait déjà beaucoup de données avant l’entrée en vigueur de Reach.

"L’Europe a mis en place un système ambitieux et avec des standards élevés, qui sont les plus hauts au monde, conclut Sylvie Lemoine. Mais ce qui est fondamental, c’est de garder suffisamment de flexibilité dans le système pour que cela ne pénalise pas l’innovation."

Un modèle dans le monde Yves Verschueren, l’administrateur délégué d’essenscia, le reconnaît sans mal: à l’époque, Reach fut très mal accueilli par l’industrie chimique. Un point de vue qui a complètement changé: "Reach est désormais une source d’inspiration pour d’autres pays. La Corée du Sud et la Turquie ont largement repris la réglementation, tandis que la Chine et la Russie planchent sur une législation similaire." Selon lui, Reach n’est pas qu’un système d’enregistrement: "Il force les entreprises à réfléchir à leur stratégie à plus long terme et à voir les domaines où elles veulent se spécialiser. Cela peut avoir des conséquences sur le portefeuille, surtout pour les PME. Pour les petites quantités, certaines entreprises ne voient pas l’intérêt et pourraient arrêter. Il y a quand même un risque que certaines substances disparaissent…"