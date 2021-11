La spin-off X4C propose d'améliorer les tests diagnostiques

La spin-off de l'ULB, X4C, a levé un demi-million pour financer son parcours jusqu'aux premiers accords de fourniture. Sa solution pourrait s'appliquer aux tests covid.

La spin-off de l'Université libre de Bruxelles (ULB), X4C, vient de lever un demi-million d'euros. Les principaux souscripteurs à l'augmentation de capital sont le fonds dédié à la chimie et aux sciences de la vie Innovation Fund, le fonds lié à l'ULB Theodorus III, et l'invest hennuyer Sambrinvest. Des dirigeants de la jeune pousse et un investisseur privé ont également participé à l'opération. C'est de loin la plus grosse récolte de fonds opérée par X4C, dont le capital plafonnait jusqu'ici à 362.000 euros.

La spin-off établie à Gosselies a développé une technologie de revêtement de surface innovante pour des applications haut de gamme. Elle a fait le choix de privilégier les applications dans deux domaines. "Il y a plein d'applications possibles, mais X4C va se concentrer sur celles où l'on identifie un vrai besoin: les diagnostics in vitro et les dispositifs médicaux", explique Pol-Henry Bonte, le directeur des investissements à l'Innovation Fund. Mais à l'avenir, elle pourrait élargir sa palette à des applications dans l'électronique et l'optique.

Trois avantages concurrentiels

Le système qu'elle a mis au point et breveté est basé sur le calixarène, une molécule macrocyclique issue de la réaction d'un phénol et d'un aldéhyde. Ce type de traitement de surface présente plusieurs avantages par rapport aux produits existants. "On peut obtenir une couche ultrafine et homogène sur toute la surface, explique la CEO Alice Mattiuzzi, dont la thèse de doctorat en chimie organique a donné le coup d'envoi de ces travaux. Cette couche est aussi très stable, de sorte qu'aucune dégradation n'est possible. Et elle peut s'appliquer sur tout type de surface: verre, métal, polymère, et aussi nanoparticule... La combinaison de ces trois propriétés nous différencie des solutions existantes."

X4C va s'attaquer d'abord au domaine diagnostique. "Notre technologie permet d'obtenir des tests plus stables, plus sensibles et également de réduire leur coût", détaille Alice Mattiuzzi. Dans le cas du test antigénique covid, par exemple, on pourrait remplacer les nanoparticules d'or utilisées aujourd'hui par des nanoparticules en argent, moins chères, tout en obtenant au final un produit plus stable et plus robuste.

Dans le secteur des dispositifs médicaux, la première application qu'elle compte mettre en œuvre concerne les stents neurovasculaires.

