La voie est libre pour le mariage Bayer-Monsanto

La consolidation se poursuit dans le secteur de la chimie. Après le rachat par Bayer du champion des semences transgéniques Monsanto pour près de 51 milliards d'euros, l'entité fusionnée était sommée par l'Union européenne de se débarrasser de certains actifs susceptibles de fausser le jeu d'une saine concurrence . La concurrence s'est, elle-même, bousculée au portillon pour faire ses emplettes dans le catalogue très fourni du groupe allemand de pharmacie et d'agrochimie. BASF a alors mis la main sur certaines activités dans le domaine des semences , des pesticides et de l' agriculture numérique de Bayer pour un peu moins de 6 milliards d'euros. Un rachat qui devait également recevoir le blanc-seing de la Commission européenne.

Ce lundi, l'exécutif européen a donné son feu vert à BASF et Bayer, "étant donné que BASF ne vend actuellement ni semences ni herbicides non sélectifs" et que le groupe "n'a que récemment commencé à développer une offre limitée en matière d'agriculture numérique", explique l'exécutif européen dans un communiqué.