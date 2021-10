Le bras de fer Recticel-Greiner et ses inconnues

Alternatives stratégiques

D’autant plus que, de son côté, ce dernier ne reste pas les bras croisés. Il a rappelé, mercredi soir, que cette offre ne tenait pas compte de la position et des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes et que le prix sous-évaluait l’entreprise. Ce que confirme, assure-t-il, une attestation d’équité ("fairness opinion") délivrée par KBC Securities. Recticel continue, dès lors, d'examiner les alternatives stratégiques et réagira prochainement au prospectus déposé par Greiner.