Le départ de Mestrallet pourrait raviver la question Suez

La fin de l’ère Mestrallet, qui a dirigé pendant plus de 20 ans le groupe Engie et qui cédera son poste de président en mai, pourrait remettre à l’avant-plan la question de la participation du groupe énergétique dans Suez.

La rumeur avait couru fin 2016 qu’Engie souhaitait reprendre le contrôle à 100% du spécialiste de la gestion de l’eau et les déchets. Une entreprise qui a été séparée du groupe en 2008, lors de la fusion de GDF et de Suez, et dont Engie détient aujourd’hui 32%.