Le dicamba, l'autre épine dans le pied de Bayer après le Roundup

Les deux géants chimiques allemands, Bayer et BASF , viennent d'être condamnés à verser 265 millions de dollars (244 millions d'euros) de dédommagements à un cultivateur reprochant au pesticide dicamba d'avoir détruit ses vergers de pêches.

La décision, rendue par un jury du tribunal du Missouri, établit que les deux sociétés encourageaient les cultivateurs à utiliser ce pesticide de manière irresponsable. Le produit est controversé pour sa tendance à se propager facilement et à tuer les plantes moins résistantes.

Double effet pour Bayer

Bayer (via Monsanto, acquis en 2018) et BASF sont tous deux producteurs du dicamba. Néanmoins, ce pesticide risque bien de renforcer les maux de tête de Bayer déjà provoqués par les milliers de plaintes liées au Roundup.

De plus, depuis le mois de juin, l'action Bayer avait récupéré environ la moitié de la valeur perdue à la suite des verdicts "Roundup" défavorables. Ce lundi, l'action repartait à la baisse. "Cette amende est négative, mais le dicamba ne devrait pas donner davantage de migraine à Bayer que Roundup", indique Dennis Berzhanin, analyste chez Pareto Securities à Francfort.

Si chacune des plaintes du dicamba vaut plus de 250 millions de dollars, cela va créer un nouveau casse-tête de plusieurs milliards de dollars pour Bayer et les investisseurs n'aimeront pas ça du tout.

"Plus tôt vous éteindrez l'incendie, mieux ce sera", déclare, pour sa part, Carl Tobias, professeur de droit à l'université de Richmond. "Si chacun des cas de dicamba vaut plus de 250 millions de dollars, cela va créer un nouveau casse-tête de plusieurs milliards de dollars pour Bayer et les investisseurs n'aimeront pas ça du tout."