Le glyphosate plombe Bayer

Le géant allemand de la pharmacie et de l'agrochimie Bayer, en plein programme d'économies, a fait état, ce mardi, d'une lourde perte nette de 2,74 milliards d'euros au troisième trimestre, pâtissant de l'accord à l'amiable sur les procédures américaines visant l'herbicide au glyphosate. Ce résultat déjoue les attentes des analystes, qui tablaient sur un bénéfice trimestriel .

Continuant à souffrir de la situation sanitaire, le groupe de Leverkusen a vu ses ventes reculer de 5% sur un an (corrigé des effets de change et périmètre), à 8,5 milliards d'euros, de juillet à septembre.

Bayer a néanmoins confirmé ses objectifs pour 2020, avec un chiffre d'affaires global prévu "entre 43 et 44 milliards" d'euros , soit une croissance comprise entre 0 et 1% par rapport à 2019.

L'effet Roundup

Bayer indique que le règlement des litiges autour du Roundup aux États-Unis pourrait lui coûter "environ 2 milliards de dollars", soit plus que les 1,25 milliard initialement prévus.

Après un accord à l'amiable conclu fin juin aux États-Unis et qui devait solder 125.000 poursuites en cours ou non encore déposées, un juge du district de Californie a émis d'importantes réserves sur sa validité , obligeant Bayer à faire marche arrière sur une partie de l'accord impliquant des dossiers futurs.

Au deuxième trimestre, Bayer avait affiché une perte nette de 9,5 milliards d'euros en raison de cet accord. L'Allemand indique, ce mardi, que le processus "prendra plus de temps" et que le règlement de ces litiges pourrait lui coûter "environ 2 milliards de dollars", soit plus que les 1,25 milliard initialement prévus.