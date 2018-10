Le groupe chimique Borealis investit près de 1 milliard d'euros à Anvers

La m ise en service de l’usine est prévue pour 2022 et devrait créer 100 emplois directs . Mais à terme elle pourrait avoir un impact indirect bien plus important.

Les premiers investissements connexes sont déjà en cours. Le terminal gazier Oiltanking Antwerp Gas Terminal construira de nouvelles installations de stockage, et Borealis étudie l’agrandissement de ses sites à Kallo et Beringen, où le propylène est transformé en polypropylène, une matière synthétique rigide utilisée entre autres dans les pare-chocs de voitures, les tableaux de bord, les emballages alimentaires et les aspirateurs. "La décision sera prise l’an prochain. Il s’agit d’investissements non négligeables, même s’ils se situent à une autre échelle."