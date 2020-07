Le marasme industriel sape les revenus de Solvay

Cette contre-performance, attendue, s'explique par l'impact de la crise du Covid-19 sur de gros secteurs industriels clients du groupe chimique belge: aéronautique, automobile, pétrole, gaz et construction. Les secteurs de la santé, de l'agroalimentaire, des soins à la personne et la maison, et de l'électronique se sont révélés plus résilients et ont ainsi permis de limiter les dégâts. Le chiffre d'affaires du 2e trimestre affiche néanmoins une baisse de 18%.