Le rachat de l'activité nylon de Solvay par BASF dans le viseur de l'Europe

Pour Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, ce qui pourrait coincer c'est la concentration des forces en présence dans le secteur du nylon. Selon elle, le nylon, qui est utilisé dans des produits d'usage quotidien tels que les vêtements, les chaussures de sport et les tapis, "est aussi un intrant industriel important, qui contribue par exemple à développer des moteurs et des véhicules plus légers. Toutefois, étant donné que seuls quelques fabricants fournissent des intrants essentiels à la production de différents produits en nylon, nous devons soigneusement examiner si le projet d'acquisition entraînerait une hausse des prix ou une diminution du choix pour les entreprises européennes et, en fin de compte, pour les consommateurs".