Les Etats-Unis autorisent sous conditions la fusion Bayer-Monsanto

Le mariage Bayer-Monsanto sera effectif lorsque le groupe allemand de pharmacie et d'agrochimie aura finalisé la cession d'activités dans le domaine des semences, des pesticides et de l'agriculture numérique au géant de la chimie BASF. Il s'agit de "la plus grande cession jamais exigée par les États-Unis" afin de maintenir la concurrence dans la vente de produits agricoles, a déclaré le procureur général adjoint Makan Delrahim.