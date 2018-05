"Les trois facteurs pour doper Solvay"

Les résultats trimestriels de Solvay publiés jeudi matin ont quelque peu déçu les investisseurs dont certains s’impatientent de voir la transformation stratégique du groupe chimique porter ses fruits dans le bilan et le compte de ses résultats. Les effets de change , et en particulier la faiblesse du dollar, ont jeté une ombre sur les volumes solides enregistrés dans deux des trois divisions du groupe, alors que les perspectives pour 2018 ont été confirmées. Résultat: le titre a clôturé en recul de 5,7% jeudi soir .

Cash et croissance

Le Credit Suisse qui maintient sa recommandation à "surperformer" -comprenez "acheter"- et son objectif de cours à 130 euros reconnaît que le deuxième trimestre sera "challenging" pour les mêmes raisons que celles ayant prévalu en début d’année. Mais, plus important, notent les analystes de la banque, les moteurs de croissance restent favorables pour le reste de l’année et pour l’exercice suivant.