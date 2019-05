Monsanto sera-t-il un clou dans le cercueil de Bayer?

Bayer a été condamné pour la troisième fois pour les effets du Roundup sur la santé. Cette fois-ci, il devra verser 2,055 milliards de dollars à un couple américain. Depuis son rachat, il y a un an, Monsanto pèse sur Bayer. Mais à quel point?

Racheté 63 milliards de dollars il y a un an, l'américain Monsanto s'apparente de plus en plus à un boulet pour le géant allemand de la chimie Bayer .