Nicolas Boël: "Le mandat, c'est de révéler le potentiel de croissance de Solvay"

Nicolas Boël, président du conseil d'administration du groupe Solvay, revient sur la nomination d’Ilham Kadri en tant que nouvelle CEO pour succéder à Jean-Pierre Clamadieu.

Solvay a enfin un ou plutôt une nouvelle CEO…

Ilham Kadri est le profil idéal pour remplir le mandat après une transformation importante du portefeuille ces six dernières années, transformation qui nous a permis de rentrer dans de nouveaux marchés, dans des secteurs de croissance tels que l’aéronautique, les batteries, l’automobile. Son mandat sera quelque part de révéler le potentiel de croissance de Solvay.

Vue en plein écran ©Dieter Telemans

Elle a pour cela son expérience. C’est une scientifique de formation. Elle a fait de la recherche et du développement. Elle a un brevet chez Shell qui porte d’ailleurs son nom! Elle est ensuite passée à travers diverses sociétés pour finir CEO. Elle a une connaissance de nos marchés stratégiques. Elle connait l’automobile. Elle connait le domaine de l’eau, les spécialités géographiques. Elle a connu des expériences en Hollande, en Belgique, en Suisse, au Moyen-Orient et aux Etats-Unis. Elle a beaucoup voyagé, c’est un peu une citoyenne du monde, mais avec un ancrage belge avec six années en Belgique et un mari qui est belge.

Elle apporte aussi quelque chose d’autre avec une connaissance du digital. Elle a par ailleurs un track record dans l’entreprise qu’elle dirige depuis 2013 qui résonne beaucoup chez Solvay: une croissance des ventes double de celles de ses concurrents, avec en même temps une augmentation des marges. Un résultat opérationnel à deux chiffres, 15% pendant ces six dernières années.

Enfin, elle a aussi énormément d’énergie et une capacité d’emmener les équipes avec elle.

Etiez-vous à la recherche d’un profil type pour succéder à Jean-Pierre Clamadieu?

Ce qu’on a fait au début, c’est de définir le mandat: qu’allons-nous demander au CEO pour les six prochaines années? Ce mandat, c’est de révéler le potentiel de croissance de Solvay, à travers les clients, la culture, les identités. Pourquoi je parle de culture et d’identité? Parce que nous avons 50% de nos collaborateurs qui n’étaient là il y a six ans. Ensuite, nous avons défini le profil, comme je vous l’ai décrit.

Quel sera son cahier de charge?

Révéler le potentiel de croissance, cela veut dire que pendant six ans, on a construit. On s’est repositionné sur des nouveaux marchés, avec de nouveaux clients, de nouveaux produits. Un travail remarquable a été fait et maintenant, tout est là. Toutes les fondations, tous les murs sont en place et ce qu’il faut aujourd’hui, c’est continuer à développer en termes de croissance tout ce qui a été construit au cours des dernières années. Elle s’inscrit dans la continuité parfaite de la transformation qui a commencé en 2012.

Le nouveau CEO est une femme. Est-ce que cela était une condition?

Absolument pas. Nous avons cherché le mandat par rapport au profil. Nous avons eu des candidats internes, mais aussi des profils externes. J’ai personnellement voyagé énormément dans le monde pour rencontrer pas mal de personnes. Il se fait que c’est une femme, mais c’était le bon profil.

Est-ce qu’il n’est pas possible de trouver un profil comme cela en Belgique?

Pour Solvay, la recherche a été une recherche sans tabous, sans prérequis, extrêmement ouverte. L’important était de trouver un successeur qui parvient à continuer la mission de transformation. Cela c’était la priorité.

Ilham Kadri n’est pas connue en Belgique. Et vous, est-ce que vous la connaissiez?

Je ne la connaissais pas du tout avant. Je l’ai rencontrée pour la première fois en mai…

Vous n’avez pas de regrets quand vous voyez que d’anciennes unités de Solvay dans la chimie classique continuent à très bien se porter chez leur nouveau propriétaire, comme c’est le cas pour Inovyn chez Ineos?