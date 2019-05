"On en sait plus que jamais sur les risques potentiels des produits chimiques" (essenscia)

La fédération belge des entreprises chimiques indique qu'un travail colossal a été effectué par les entreprises pour se mettre en conformité par rapport à REACH . Ces règles européennes imposées depuis 2007 au secteur impliquent des tests de contrôle et un enregistrement des substances. "On en sait désormais plus que jamais sur les risques potentiels des substances des produits chimiques", explique Gert Verreth, porte-parole d'essenscia. Reste que tout n'est pas parfait.

Des points à améliorer

Chaque substance répertoriée fait l'objet d'un dossier. Selon Gert Verreth, depuis l'entrée en vigueur de REACH en 2007, ce sont effectivement plus de 20.000 substances qui ont été enregistrées. Parfois, le dossier manque cependant de clarté, comporte des données désuètes ou aurait besoin de nouveaux contrôles. Mais, les acteurs du secteur y travaillent. "Nous avons un memorandum of understanding avec la fédération européenne et l'agence européenne pour améliorer la qualité des dossiers et la législation REACH", explique Gert Verreth.