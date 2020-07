Pourquoi Solvay souffre en bourse malgré des chiffres meilleurs que prévu

Après une ouverture dans le vert, le titre Solvay chutait de 4% en matinée malgré un trimestre moins mauvais qu’anticipé. Explications.

On le savait. Les chiffres du 2e trimestre de Solvay ne seraient pas glorieux. Fin juin, le groupe de chimie avait déjà donné le ton: un chiffre d’affaires en recul de 20% pour avril et mai et surtout une dépréciation d’actifs estimée à 1,5 milliard d’euros et concernant principalement le goodwill lié à l’acquisition de Cytec.

Au final, les investisseurs ont été plutôt soulagés, ce matin, lors de la publication des résultats qui se sont révélés légèrement supérieurs aux attentes.

Moins mauvais que prévu

-4 % Après avoir progressé de 2% en début de séance, l'action Solvay a chuté de 4% en matinée.

En baisse de 18%, le chiffre d’affaires trimestriel s’est élevé à 2,18 milliards d'euros alors que consensus tablait sur 2,13 milliard. Idem pour l’Ebitda qui a dévissé (-30%) moins fort qu’attendu (427 millions d’euros) à 439 millions d’euros. En outre, le cash flow libre a bondi de 90% au 2e trimestre à 233 millions d’euros portant le total du semestre à 435 millions.

"Les résultats du deuxième trimestre ont battu les estimations avec une direction qui a gardé une attention particulière sur les coûts et les liquidités pour affronter les défis actuels" résume Stijn Demeester d’ING ("acheter"; 90 euros).

Dans un premier temps, l’action qui a chuté de 31% depuis le début de l’année en raison de sa forte exposition au secteur aérien prenait de la hauteur ce matin (+2%) avant de basculer rapidement dans le rouge (-4%).

Pourquoi l'action baisse

Malgré l’annonce d’économies de 300 millions d’euros en 2020 et une génération de cash flow similaire à celle de 2019, ce qui a sans doute chiffonné les investisseurs c’est la persistance d’une dynamique toujours difficile pour le trimestre en cours avant une amélioration prévue pour la fin de l’année, seulement. Pour le 3e trimestre et l’ensemble de l’exercice, le consensus des analystes table sur un Ebitda de 483 millions d’euros et de 1,94 milliard respectivement.

"Nous nous attendons à voir le momentum des bénéfices devenir graduellement moins négatif." Wim Hoste KBC Securities.

Le broker Baader-Helvea ("vendre"; 65 euros) estime, pour sa part, que l’impact négatif de la baisse des ventes de plus de 10% dans certains secteurs qui représentent plus de 35% du chiffre d’affaires influencera encore les comptes au second semestre et en 2021.

Enfin, les perspectives guère emballantes dévoilées ce matin par le géant allemand de chimie BASF ont, sans doute, également pesé sur le cours de Solvay.