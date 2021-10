Protocole d'accord dans le secteur de la chimie, la grève nationale évitée

Les discussions entre Essenscia et syndicats étaient à l'arrêt. Ces derniers faisaient monter la pression avec une série de grèves dans les entreprises chimiques du pays.

Les syndicats et employeurs du secteur de la chimie ont dégagé, dans la nuit de lundi à mardi, un protocole d'accord sur une augmentation de salaire et "une prime corona", a confirmé Koen De Kinder, le secrétaire fédéral du syndicat chrétien ACVBIE/CSCBIE, pour l'industrie, l'énergie et le bâtiment.