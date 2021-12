Quand Umicore souffre de schizophrénie électrique

Short term pain

Comme il l’explique dans sa note, les soucis actuels rencontrés par le spécialiste de la technologie des matériaux proviennent du fait que, précurseur dans le domaine des batteries électriques, il semble avoir misé sur le mauvais cheval. Les produits à teneur moyenne de nickel sont, en effet, délaissés aujourd’hui par le secteur au bénéfice de ceux à haute teneur en nickel. Et donc la demande ne suit plus et la croissance anticipée pour 2022 et 2023 ne sera pas au rendez-vous.