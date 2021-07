Recticel ouvre la vente de sa division literie

Recticel Bedding est un important fabricant et distributeur européen de matelas, lattes, sommiers et lits finis. La division produit à la fois des produits "brandés" (Lattoflex, Swissflex, Beka...) et des produits blancs qu'elle vend alors principalement en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne, en Autriche et en Suisse.