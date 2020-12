Recticel pourrait réaliser une nouvelle acquisition rapidement

Après le rachat annoncé le mois dernier de FoamPartner, les analystes d'ING estiment qu'il est possible de voir, dans le court terme, Recticel jeter son dévolu sur une entité active dans l'isolation.

Il y a un mois environ, Recticel surprenait le marché en annonçant le rachat pour 250 millions d’euros de son concurrent FoamPartner , la plus grosse acquisition de son histoire. Un rachat qui sera entièrement financé par de la dette , le spécialiste des mousses de polyuréthane ayant remis les compteurs de son endettement à presque zéro lors de cessions intervenues antérieurement.

Avantages de ce rapprochement : accélérer la croissance dans des activités à haute valeur ajoutée et renforcer la présence dans les mousses de spécialité sur certaines zones géographiques. Sans compter des synergies de 14 millions d’euros d’ici 2023 .

Multiples raisonnables

Les analystes d'ING tablent désormais sur une progression de l’Ebitda ajusté de Recticel de 50% environ en 2021 et 2022.

L’acquisition de FoamPartner marque une nouvelle étape clé dans la transformation de Recticel avec une amélioration matérielle du mix produit dans les mousses flexibles soulignent Maxime Stranart et Stijn Demeester . Cela complète bien la couverture géographique du groupe et transformera cette activité en véritable "global player" ajoutent-ils.

A leurs yeux, les multiples utilisés pour ce rachat se révèlent, en outre, raisonnables (7,3 fois l’Ebitda) et plus particulièrement en regard de ceux pratiqués dans l’industrie (12 fois). Recticel, pour sa part, se traite actuellement à 9,9 fois l’Ebitda.

En intégrant FoamPartner, les analystes tablent désormais sur une progression de l’Ebitda ajusté de 50% environ en 2021 et 2022 et cela grâce au doublement potentiel de celui des mousses techniques et d’une amélioration de la rentabilité de la division literie.