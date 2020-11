Recticel surprend avec sa nouvelle stratégie

La transformation stratégique entamée par Recticel avance à grands pas. On se souviendra qu’en avril , le spécialiste des mousses de polyuréthane avait déjà réduit la voilure avec la vente d’une partie de son département intérieurs de voitures et la cession de sa participation dans la co-entreprise Eurofoam. Cette double cession lui avait rapporté 210 millions d’euros qui ont été utilisés pour réduire drastiquement son endettement.

Aujourd’hui, Recticel surgit là où on ne l’attendait pas. Le marché semblait plutôt anticiper un renforcement du pôle isolation , le joyau du groupe qui a attisé la convoitise de Kingspan en 2019. Mais c’est plutôt sur les mousses techniques à haute valeur ajoutée que le groupe a porté son choix en annonçant l’acquisition de FoamPartner pour l’équivalent de 250 millions d’euros, une opération financée par de la dette bancaire.

Deux axes

Avec cette annonce, Recticel a clairement choisi de ne pas devenir un acteur centré sur l’isolation ce qui aurait été le chemin le plus court pour maximiser la création de valeur pour les actionnaires souligne Wim Hoste ("accumuler" ; 10 euros) de KBC . Il a plutôt opté pour une stratégie reposant sur deux axes : l’isolation et les mousses flexibles.

Cette transaction reflète la confiance que Recticel met dans l’avenir des activités des mousses techniques , avance-t-on chez ING ("acheter" ; 12 euros) et elle a été conclue à partir d’une valorisation plus modeste par rapport à d’autres achats effectués dans ce secteur. Les analystes d’ING saluent également la confirmation de l’examen stratégique de l’activité literie ce qui rationaliserait la structure du groupe en cas de désinvestissement.

Prime

"Cela pourrait avoir un impact sur la réévaluation en réduisant le poids de l’isolation et en supprimant également la prime d’un rachat (de Recticel, Ndlr)."

