Recticel vend une division pour contrer l'OPA de Greiner

Et voilà enfin la réponse du berger à la bergère. Pour contrer l'OPA hostile que Greiner va lancer cette semaine, Recticel a décidé tout bonnement de se séparer de ce qui intéressait le plus le groupe autrichien: les activités de mousses techniques.

Avec la vente du pôle literie actuellement en cours, Recticel deviendra dès lors axé uniquement sur l'isolation "un segment qui présente des perspectives de croissance et de rentabilité excellentes" comme il l'affirme dans un communiqué .

Dividende exceptionnel?

Basé à Richmond, Carpenter est l'un des plus importants producteurs de produits en mousse, comptant 4.000 employés répartis dans 50 sites en Amérique du Nord et en Europe, dont la Belgique. Son chiffre d'affaires annuel tourne autour de 1,7 milliard d'euros.

Mais avant d'en arriver là, cette cession, outre les classiques procédures de due diligence et de contrôle des autorités de la concurrence, devra passer par le vote des actionnaires lors d'une assemblée extraordinaire qui se tiendra début décembre. La transaction devrait être bouclée lors du 2e trimestre 2022, estime Recticel.

Greiner va-t-il abandonner la partie?

Reste à savoir quelle sera la réaction de Greiner face à la manœuvre initiée par Recticel pour contrer son OPA. Va-t-il se débarrasser de ses parts, ou, au contraire, les conserver et lutter jusqu'au bout en relevant son offre, par exemple, et en pesant sur la décision de l'assemblée?

Ce dernier a répliqué quelques jours plus tard en relevant ses prévisions de résultat pour l'ensemble de l'année. Il a aussi rapidement conclu que cette offre non sollicitée ne prenait pas en compte les intérêts de toutes parties prenantes, et qu'elle sous-estimait sensiblement la société.