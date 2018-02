Roger Kearns quitte Solvay

Certes, il faisait partie des membres du comité exécutif dont les chances de succéder à Jean-Pierre Clamadieu à la tête de Solvay étaient plutôt réduites. Mais cette question appartient désormais au passé: Roger Kearns a annoncé en interne sa décision de quitter le groupe et de retourner aux Etats-Unis, où il s'orientera vers un nouveau défi professionnel.

L'actuel responsable de la division "matériaux avancés" de Solvay invoque des raisons personnelles. "Après avoir vécu 11 ans à l'étranger, et alors que mes enfants sont à présent tous retournés aux Etats-Unis, j'ai décidé durant la trêve de Noël qu'il était temps de retourner au pays", explique-t-il dans un mail interne dont nous avons eu connaissance.

Roger Kearns précise qu'il souhaite consacrer davantage de temps à sa famille. "Quitter Solvay est une décision extrêmement difficile après avoir investi 32 ans dans le développement et la croissance de différentes activités dans le monde", précise-t-il.

Arrivé chez Solvay en 1986, Roger Kearns avait débuté sa carrière comme ingénieur dans une unité de production de polymères au Texas. Ingénieur chimiste de formation, il a assumé diverses fonctions techniques, de production, de marketing et de gestion aux Etats-Unis avant d'être muté en Belgique et en Thaïlande.



En 2004, Roger Kearns avait été choisi pour présider la division "Polymères Avancés" de Solvay. De 2008 à 2012, il a pris en charge la zone Asie-Pacifique. Et depuis 2008, il est membre du comité exécutif.