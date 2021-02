Solvay a limité la casse en 2020

Le calvaire est enfin terminé. 2020, année noire pour l'industrie et ses fournisseurs, se clôture enfin, laissant entrevoir aux directeurs financiers des jours meilleurs. A condition que la pandémie de coronavirus trouve un jour son terme. Pour Solvay , le groupe chimique du BEL 20, l'heure n'est ni à la fête, ni aux pleurs. L'entreprise est parvenue à limiter la casse, même si une réorganisation stratégique de ses fonctions de support est en cours, coûtant au passage leur poste à 450 employés .

Mais place aux chiffres. Sur l'ensemble de l'année écoulée, Solvay a enregistré un chiffre d'affaires de 8,9 milliards d'euros . C'est forcément moins bien qu'en 2019, de 12,5% précisément, tout comme l'ebitda qui, s'élevant à 1,9 milliard d'euros, affiche un recul de 16,2%. Au total, le bénéfice net de l'entreprise dégringole à 618 millions d'euros, contre plus d'1 milliard un an auparavant. Cette chute de 43% s'explique aussi par une dépréciation comptabilisée à la mi-2020 entraînant une perte comptable de 962 millions d'euros. Enfin, le bénéfice par action se monte à 5,99 euros, contre 10,41 euros en 2019.

Réduction de coûts

Face à la crise, le groupe belge aura donc mis l'accent sur la réduction de coûts. Aussi, dès janvier, un nouveau plan stratégique, baptisé G.R.O.W. a été mis en branle, avec pour objectif principal de simplifier les fonctions de support. D'ici à 2022, 800 emplois seront concernés par ledit plan, et ce, dans le monde entier. En Belgique, ce sont 101 postes qui seront impactés, principalement sur le site de Neder-over-Heembeek .

En chiffres nets, ce sont 450 emplois qui seront purement et simplement supprimés . Un élagage qui devrait permettre à l'entreprise de réaliser 75 millions d'économies. À moyen terme, Solvay espère économiser 500 millions d'ici à la fin de 2024, dont 175 millions ont déjà été réalisés en 2020. Notons qu'en parallèle de sa prudence avisée, Solvay a annoncé reprendre son programme d'investissements au trimestre dernier. Et a porté une attention toute particulière à l'alimentation de sa trésorerie. En 2020, elle a grimpé jusqu'à 963 millions d'euros, un record pour le groupe.

Fonds de solidarité

Au total, 15 millions d'euros et 800 jours de congé auront été collectés dans le cadre du fonds de solidarité.

Mais par delà la prudence, le groupe a également tenu à faire preuve de solidarité vis-à-vis de ses travailleurs. Fortement remarquée lors de son annonce, l'initiative de la CEO Ilham Kadri de mettre en place un fonds de solidarité destiné à "aider les employés et leurs proches qui seraient confrontés à des difficultés financières", n'aura pas été une vaine promesse. Au total, 15 millions d'euros et 800 jours de congé auront été collectés auprès des cadres et des actionnaires de la société, permettant ainsi de venir en aide à quelque 1.600 familles.