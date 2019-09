Solvay accroît sa capacité en carbonate de soude

Les investissements cumulés s’élèvent à 185 millions d’euros et seront répartis sur trois ans. "Le carbonate de soude et le bicarbonate de sodium sont des activités qui génèrent du cash et sont résilientes pour Solvay. Dans un contexte de demande mondiale croissante, ces investissements généreront une trésorerie solide et de bons rendements", a déclaré Christophe Clemente, président de la Business Unit Global Soda Ash & Derivatives de Solvay.