Solvay allège son comité exécutif

La DRH Cécile Tandeau de Marsac et Pascal Juéry quittent l’entreprise. Le comité exécutif de Solvay ne comptera plus que cinq membres.

Cure d’amaigrissement au sommet de Solvay. Le groupe annonce le départ de deux des membres de son comité exécutif : Pascal Juéry et Cécile Tandeau de Marsac. Ces changements sont effectifs dès aujourd’hui et s’inscrivent dans le cadre de la transition managériale amorcée fin 2018 sous la direction de l’ex-CEO Jean-Pierre Clamadieu, indique le groupe chimique.

Cécile Tandeau de Marsac , de nationalité française, a décidé de quitter Solvay après sept années passées à la tête des ressources humaines, mais assumera ses fonctions jusqu’à fin juin. Elle entend se consacrer à des projets personnels. Solvay relève qu’elle a joué un rôle important dans les principales étapes qui ont jalonné la transformation du groupe depuis 2011, de l’intégration des équipes Solvay et Rhodia, des équipes de Cytec et de celles des nombreuses entreprises qui ont rejoint le Groupe.

Suite à cette opération, le comité exécutif de Solvay ne compte plus que cinq membres: Ilham Kadri (Présidente et CEO), Karim Hajjar (CFO), Vincent De Cuyper, Augusto Di Donfrancesco et Hua Du. Il y a un peu plus d’un an, ils étaient encore huit avant que l’Américain Roger Kearns, alors en charge de la division "matériaux avancées", décide de retourner aux Etats-Unis lui aussi pour convenances personnelles.