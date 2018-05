Solvay bientôt prêt à décoller?

Solvay dont l'action fait du surplace depuis le début de l'année dévoilera ses chiffres trimestriels ce jeudi matin avant Bourse. Voici ce que prévoient deux analystes financiers.

Après un exercice 2017 de belle facture affichant une progression de 7,5% de l’Ebitda sous-jacent à 2,23 milliards d’euros, de 26% du bénéfice par action et de 4,3% du dividende à 3,60 euros par action, Solvay va livrer, ce jeudi matin, ses résultats pour le premier trimestre de l’exercice en cours. De quoi amorcer le décollage du titre?

Depuis le début de l’année, l’action fait tristement du surplace (+0,13%) ce qui est toutefois mieux que le Bel 20 (-1,48%) et que le secteur de la chimie en Europe (-1,40%) mais qui, globalement, peut paraître assez déprimant au regard d’objectifs de cours fixés par certains brokers (lire plus bas).

Epée de Damoclès

On se rappellera que, fin février, au moment de la publication du bilan 2017, le groupe qui a achevé sa transformation en un groupe de matériaux avancés et de chimie de spécialités avait annoncé la couleur pour 2018. Il prévoyait une croissance organique de l’Ebitda sous-jacent comprise entre 5% et 7% avec toutefois une évolution défavorable des taux de change en début d’année. "Si les taux actuels (euro/dollar à 1,25, Ndlr) persistent au long de l'année, les effets de conversion auront un impact significatif sur l’Ebitda, de l’ordre de 125 millions d’euros" prévenait le groupe. Sans compter un effet de périmètre négatif. Ce qui a fait dire à certains qu'il s'agissait d'une prévision en baisse par rapport à 2017 voire, au mieux, inchangée.

L'Ebitda attendu en recul

Sur les trois premiers mois de l’année, l’euro s’est échangé en moyenne à 1,2288 dollar pour un cours actuel de 1,20 dollar. "Il semble logique de s’attendre à ce que l’effet négatif des taux de change affecte le premier semestre, le premier trimestre portant le poids le plus lourd (soit autour de 35 millions d’euros)" estime Wim Hoste de KBC Securities. Pour les trois premiers mois de l’année, il table sur un Ebitda sous-jacent en recul passant de 546 millions à 542 millions d’euros soit un million de plus que le consensus des analystes. Il vise un chiffre d’affaires quasiment plat à 2,569 milliards contre 2,513 milliards pour le consensus.

"Getting ready for take-off"

Pour Nathalie Debruyne de Degroof Petercam, ces chiffres devraient atteindre respectivement 530 millions et 2,563 milliards d'euros. Elle signale que l’amélioration des taux de production chez Boeing, Airbus et Lockheed Martin soutiennent les prévisions de Solvay d’une croissance à deux chiffres de sa division "advanced materials" pour 2018 qui comprend les composites pour l’aviation (Cytec). "Mais le premier trimestre ne marquera que le début du décollage. La croissance sera plus prononcée au second semestre" affirme-t-elle.

Elle attend, par ailleurs, des indications sur les économies de coûts du plan de réorganisation annoncé par Solvay fin mars ainsi que les bénéfices attendus en termes de synergies internes.

L’analyste recommande un achat de l’action et a fixé un objectif de cours de 142 euros pour un niveau actuel de 116 euros. Elle juge que le nouveau profil du groupe ne se reflète pas encore dans la valorisation actuelle. "En plus de cela, la génération de cash va s’accélérer à moyen terme à mesure que les bénéfices croissent et que l’intensité des investissements se réduit." D’où le titre imagé de sa note " Getting ready for take-off ".

Raymond James vise 161 euros

Chez KBC Securities, on est plus prudent avec une recommandation à "conserver" et un objectif de cours de 132 euros. "Nous continuons à apprécier Solvay pour la récente transformation de son portefeuille qui va graduellement monter en puissance et offrir des perspectives significatives de croissance à long terme" écrit Wim Hoste. "D’un autre côté, le bénéfice à court terme risque d’être freiné en raison des effets de change et de la concurrence accrue dans la soude."