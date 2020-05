Solvay dépasse les attentes au premier trimestre

Malgré la crise du Covid-19, le groupe chimique présente des résultats solides au premier trimestre. Mais il prévient: le deuxième trimestre sera nettement plus difficile.

Le groupe chimique Solvay a réalisé au premier trimestre des résultats solides , déjouant ses pronostics et ceux des analystes. Certes, la plupart des indicateurs (sauf la marge Ebitda) sont en recul par rapport à la période correspondante de 2019, mais Solvay fait plus que limiter la casse.

Le chiffre d’affaires recule de 3,8% à 2,474 milliards d’euros , mais le consensus misait sur 2,370 milliards. Les volumes reculent de 4,9% suite aux difficultés rencontrées par le secteur du pétrole et du gaz et le programme 737 MAX de Boeing. Cette baisse a été partiellement compensée par la hausse des prix (0,5%), surtout dans le segment chemicals.

"La demande soutenue sur nos marchés de la santé, des soins à la personne et des biens de consommation, de l’agrochimie, de l’alimentaire, de l’automobile et de l’aéronautique militaire a permis de compenser les difficultés rencontrées dans le secteur du pétrole et du gaz", note ainsi Solvay.