Solvay devrait déprécier ses actifs pour 1,5 milliard d'euros

Au sein de Solvay, on précise que quelque 80% du montant concerne le goodwill lié à l'acquisition de Cytec . Les 20 % restants concernent diverses immobilisations corporelles et incorporelles.

Actifs en revue

"L'attractivité à long terme de nos activités Composite Materials et Technology Solutions est solide grâce à la demande en matière d'allègement, d'électrification et d’optimisation des ressources."

Chiffre d'affaires en recul

Pour les mois d'avril et de mai, le groupe fait état d'un chiffre d’affaires total en recul (sur un an) d’environ 20%. Cette tendance négative devrait se poursuivre en juin. "Nos actions décisives mises en place en matière de réduction temporaire ou structurelle des coûts, et l'accent mis sur la génération de cash, permettent au groupe d’atténuer l’impact de la crise actuelle et d’être en position de bénéficier d’une forte croissance lorsque l’activité sur ses différents marchés redémarrera", conclut le groupe.