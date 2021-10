Solvay fait fi de la hausse des prix de l'énergie et des pénuries

Plus rien n'arrête Solvay . Porté par une demande solide, le groupe chimique belge a confirmé les résultats encourageants enregistrés en début d'année , alors que la hausse des prix de l'énergie et le ralentissement de l'industrie automobile causé par la pénurie de semi-conducteurs menaçaient de lui mettre des bâtons dans les roues.

Sur le troisième trimestre 2021, Solvay affiche donc un chiffre d'affaires de 2,57 milliards d'euros , contre 2,1 milliards l'an dernier, et confirme son retour aux données de 2019. L'ebitda se monte à 599 millions (+31% par rapport à 2020) . Le groupe a également indiqué conserver ses prévisions sur l'année dans une fourchette comprise entre 2,2 et 2,3 milliards d'euros d'ebitda. Rappelons que celles-ci avaient été revues à la hausse au trimestre dernier .

"Nos initiatives visant l’atténuation des coûts et la hausse de nos prix ont permis de maintenir des marges stables. Les mesures que nous continuons à déployer visent à atténuer l’impact de la hausse des coûts liée aux matières premières, à l'énergie et à la logistique ", a déclaré Ilham Kadri, la CEO du groupe.

Record dans les polymères

Solvay a également réalisé un chiffre d'affaires record dans son segment "specialty polymers". Composant d'un des trois piliers du groupe ("materials"), ce pôle a affiché une hausse de son chiffre d'affaires de 35% sur un an .

Utilisés dans l'industrie automobile et les batteries, ces polymères et la forte demande les concernant illustrent bien la place toujours plus importante que prend le groupe dans ces industries respectives.