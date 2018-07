Solvay fait mieux qu'attendu et confirme ses objectifs

Solvay note au deuxième trimestre un bénéfice net en hausse de 9,8% et confirme ses objectifs pour cette année après la bonne tenue des composants aéronautiques.

Le groupe chimique belge Solvay , coté à Bruxelles, affiche un bénéfice net en hausse de 9,8% au deuxième trimestre à 339 millions d'euros, contre 309 millions à la même période l'année passée, après de bonnes performances dans son secteur de composants innovants destinés à l'aéronautique et l'automobile. L'Ebitda s'élève à 618 millions d'euros, tandis que les analystes attendaient 589 millions d'euros.

La société de produits chimiques, seul groupe belge à faire partie du CAC40, a été capable de contrer un effet de change négatif avec la croissance des volumes. Ainsi, au premier semestre, le volume du secteur matériaux composites (utilisés dans la fabrication des nouveaux avions) a atteint une niveau historiquement élevé, a commenté le groupe. "Advanced Formulations a en particulier bénéficié de la hausse continue de l’activité dans le secteur du pétrole et du gaz non conventionnels aux États-Unis, tandis qu’Advanced Materials a poursuivi sa croissance dans les secteurs automobile et aéronautique", a précisé Jean-Pierre Clamadieu, CEO de Solvay.