Solvay, fournisseur de composites pour le moteur de Safran

Le moteur LEAP de Safran, utilisé tant par Airbus que par Boeing, aura davantage l'accent belge. Solvay vient en effet d'annoncer la conclusion d'un accord avec Safran et devient ainsi le fournisseur de matériaux en composites de structures pour le moteur LEAP moins consommateur de carburant, plus écologique en termes d'émission de CO2 et de NOx et moins bruyant.