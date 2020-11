Solvay octroie une "prime Covid" à ses employés

Face à la crise, le groupe chimique belge Solvay ne manque pas d'inspiration quand il s'agit de venir en aide à ses employés. Après la création d'un fonds de solidarité à l'initiative de sa CEO Ilham Kadri en avril dernier - celui-ci ayant permis de récolter quelque 12 millions d'euros et 800 jours de congé - et l'instauration du télétravail généralisé pour l'ensemble des fonctions le permettant, le groupe a annoncé ce jeudi son intention d'octroyer une prime spéciale à tous ses employés dans le monde .

En effet, lors de ses résultats trimestriels , le groupe avait fièrement annoncé qu'il était parvenu à ajouter 366 millions d'euros à ses coffres, portant ainsi le taux de réserves disponibles à 801 millions, soit plus du double de l'an dernier. Une bonne nouvelle que l'entreprise a visiblement tenu à partager avec ses employés.

"Bonne surprise"

"Malgré ces temps difficiles, nous savons que nous n’en sortirons que plus forts parce que nous investissons dans l'avenir. Cela inclut d’investir également dans nos employés, que nous considérons comme notre atout le plus précieux", a déclaré Ilham Kadri qui, d'après nos informations, a largement contribué à faire de cette prime une réalité. Fruit d'une demande formulée par les représentants syndicaux français du groupe, cette prime n'était en effet pas attendue, d'autant plus qu'elle s'ajoutera aux traditionnels boni annuels.