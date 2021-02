"Solvay pourrait vendre ses activités historiques"

Evacuons le volet négatif. On le savait, l’année 2020 s’est révélée particulièrement délicate pour Solvay la pandémie touchant directement des secteurs où le groupe chimique est très présent comme l’aviation, le pétrole ou le gaz.

Cela s’est, bien entendu, reflété dans le compte de résultats avec un chiffre d’affaires en baisse de 12,5% et une chute de 42% du bénéfice net à 618 millions. Petite déception aussi au niveau du quatrième trimestre. Alors que des concurrents ont fait état de chiffres très solides, ceux de Solvay ne sont que légèrement supérieurs aux attentes comme le souligne Loïc De Smet de Kepler Cheuvreux ("conserver"; 101 euros). Malgré ce cru à oublier au plus vite, le groupe dirigé par Ilham Kadri a tenu à maintenir le dividende inchangé à 3,75 euros.

Comme Agfa-Gevaert

Ainsi que la réaction en bourse le démontre - le titre grimpait de plus de 4% ce mercredi- il y a pas mal d’autres éléments qui ont été appréciés à leur juste valeur ce matin par les investisseurs.

L’un des plus notables concerne la volonté d’organiser son activité historique de carbonate de soude (un produit utilisé dans la fabrication du verre) en une structure juridique distincte et entièrement contrôlée à l’image de ce qu’Agfa-Gevaert a mis en place pour deux de ses divisions , par exemple. L’objectif : permettre une flexibilité stratégique. L'an dernier, ce pôle pesait 16% des ventes totales.

Bonne cadence

Solvay a dégagé un cash-flow libre record et supérieur aux attentes de 963 millions d'euros.

Voici les autres éléments qui expliquent la bonne tenue de l’action. Un, la prévision de l’Ebitda pour le 1 er trimestre comprise entre 520 millions et 550 millions d’euros est supérieure de 6% au consensus et "imprime une bonne cadence pour l’année" comme le souligne l’analyste d’ING.

Deux, le cash-flow libre généré en 2020 s’élève à 963 millions d’euros de 63 millions supérieurs aux estimations et, trois, Solvay a relevé l’objectif d’économies à moyen terme de 300 millions annoncé fin 2019 à 500 millions d’ici la fin de 2024. "Cet objectif revu à la hausse, montre aussi que sur ce front, le processus d’optimisation du groupe n’est pas encore terminé et qu’il existe encore plus de marge pour l’amélioration" estime Frank Claassen de Degroof Petercam ("acheter" ; 110 euros)