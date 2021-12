Solvay signe un contrat clé pour le futur de l'exploration spatiale

Solvay (re)part à la conquête de l'espace. Ce mardi, le groupe chimique belge a annoncé la signature d'un accord avec la société italienne Avio, experte dans la propulsion spatiale et les lanceurs pour missiles et satellites.

Le contrat en question porte ici sur la fourniture par Solvay de matériaux composites et adhésifs utilisés pour plusieurs applications liées à l'exploration spatiale . En particulier, l'accord porte sur des matériaux de protection, des résines et des adhésifs développés par Solvay. Le groupe chimique sera notamment amené à travailler sur le lanceur de satellites de l'Agence spatiale européenne, Vega.

Solvay et l'espace

Et Solvay prédit que ce segment de ses activités, qui compte actuellement pour environ 8% du chiffre d'affaires, sera amené à grandir dans les années à venir. "Nous assistons tous actuellement à un regain d'enthousiasme et d'investissement dans la course spatiale mondiale et nous pensons que nos matériaux seront des catalyseurs clés pour l'exploration spatiale, le tourisme et également le lancement de satellites", a commenté le président du segment matériaux de l'entreprise, Carmelo Lo Faro. "Nous avons aidé à mettre le premier homme sur la lune et serons là pour la première femme sur Mars!", a-t-il ajouté.