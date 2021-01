Solvay signe une superbe remontada et des brokers visent encore plus haut

En un peu plus de deux mois, l'action Solvay s'est envolée de 45% et a franchi le cap des 100 euros. Deux analystes ciblent désormais un cours de 125 euros.

Et ce n’est peut-être pas fini si l’on en croit certains analystes. Fin novembre, par exemple, la Deutsche Bank avançait trois arguments – maîtrise des coûts, modification du portefeuille et reprise des bénéfices- pour justifier sa recommandation d’achat et un objectif de cours de 125 euros, le plus élevé parmi tous les brokers qui suivent la valeur.