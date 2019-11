Solvay va doubler sa production de PVDF en Chine

La mobilité durable a entraîné une croissance à deux chiffres de la demande de PVDF dans les applications des batteries lithium-ion pour véhicules électriques, dont l’Asie est le principal marché, a ajouté Solvay. L’entreprise doit aider ses clients à optimiser l’efficacité de stockage de l’énergie en augmentant la densité énergétique, la sécurité et la puissance de la batterie. D’autres applications comprennent les conduites et gaines de pétrole et de gaz offshore, les semi-conducteurs de haute pureté et les membranes pour la purification de l’eau