Solvay va supprimer 600 postes

Nous devons maintenant simplifier fortement notre organisation et nos processus, tout en alignant nos ressources. Solvay sera ainsi en position d’offrir une expérience unique à ses clients et d’accroître la valeur créée par le groupe.

Le turnover naturel, les départs volontaires et le reclassement interne devraient permettre d’atténuer cet impact, précise le groupe chimique qui s’engage à limiter autant que possible les pertes d’emplois. Le nombre de licenciements secs sera donc inférieur à celui des suppressions de postes annoncées.

Les procédures d’information et de consultation des représentants des salaries ont débuté ce jeudi et devraient s’achever fin juin.

Migration de 500 employés

En France, Solvay envisage de transformer son plus important centre de recherche, basé à Lyon, en un centre de chimie avancée de classe mondiale. Ses activités d’Aubervilliers et de Paris seront dès lors transférées à Lyon et de façon plus limitée à Bruxelles pour concentrer la recherche et l’innovation au sein de ces deux centres. Cela implique le transfert vers ces deux villes de 500 employés échelonné sur quatre ans.