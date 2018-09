Solvay voit l'avenir en rose

Le groupe chimique Solvay anticipe une accélération à moyen terme de la croissance organique de son excédent brut d'exploitation, grâce notamment à son virage stratégique réussi sur les matériaux avancés et la chimie de spécialités.

Et en guise d'amuse-bouche pour la journée des investisseurs de Solvay, la société cotée a publié un communiqué optimiste pour la période 2019-2021. Solvay prévoit à ce moment de dégager une croissance organique de son Ebitda sous-jacent de 6 à 9% par an. Au premier semestre de l'exercice en cours, la croissance organique de l'Ebitda s'est élevée à 6%. "La profonde transformation de Solvay permet de générer une performance financière solide tant en ce qui concerne le niveau d'Ebitda, que le cash généré et le retour sur capitaux engagés", selon le CEO Jean-Pierre Clamadieu qui laissera à son successeur un Solvay fortement remanié.