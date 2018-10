Trois femmes CEO dans le Bel 20

Ilham Kadri rejoint Dominique Leroy et Isabelle Kocher dans le rôle de pionnière des sociétaires du Bel 20 à Bruxelles. Un mieux, mais il reste du chemin à parcourir.

La nomination d’Ilham Kadri à la tête de Solvay fait monter en flèche le nombre de CEO féminins dans les sociétés cotées composant l’indice Bel 20: on passe en effet de deux à trois (avec Dominique Leroy chez Proximus et Isabelle Kocher chez Engie), et même d’une à deux si l’on se limite aux entreprises belges... Toutefois, comme le souligne Isabella Lenarduzzi, la fondatrice de Jump: "C’est une super nouvelle, mais c’est aussi l’arbre qui cache la forêt."