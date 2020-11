Trois raisons pour acheter l'action Solvay

Deutsche Bank recommande désormais d'acheter l'action Solvay et a relevé de façon sensible son objectif de cours. Voici les trois facteurs à l'origine de ce conseil.

Il y a une dizaine de jours, Morgan Stanley changeait son fusil d’épaule vis-à-vis de Solvay et conseillait un achat de la valeur avec un objectif de cours fixé à 102 euros (+26 euros). Arguments avancés pour justifier cette décision: un chemin vers la reprise plus clair et plus durable, des estimations d’une croissance annuelle moyenne de l’ebitda de 9% sur la période 2020-2024 et une décote de 36% par rapport au secteur chimique européen.