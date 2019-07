Un juge divise par 3 les indemnités dues par Monsanto à une victime du Roundup

Monsanto avait été condamné en mars à verser plus de 80 millions de dollars à un retraité californien qui avait contracté un cancer après des années d'utilisation du produit au glyphosate, le Roundup. Le juge considère qu'une des parties de cette amende est trop élevée et la réduit fortement.

Edwin Hardeman avait attaqué le groupe chimique après qu'on lui ait diagnostiqué un lymphome non hodgkinien en 2015. Il avait utilisé la substance controversée pendant plus de 25 ans sur sa propriété. Un jury populaire avait considéré que le désherbant vedette avait bel et bien causé ce cancer. Monsanto avait été jugé coupable de n'avoir rien fait pour prévenir des dangers possibles de son produit au glyphosate.