"Une année de transition pour Solvay" (Ilham Kadri, CEO)

Pour l'ensemble de l'année, Solvay table désormais sur un Ebitda "stable voire légèrement en baisse", en raison de la conjoncture moins bonne dans l'automobile, le gaz et le pétrole notamment. Un discours qui prêche par excès de prudence? "Je n'ai commencé ici que le 1er mars", rétorque Ilham Kadri . "Je fais mes classes. D'ici la fin de l'année, je serai en mesure d'en dire davantage sur ma stratégie et sur les objectifs que je souhaite atteindre."

Des vents contraires

Dans la division "Matériaux avancés", dont l’automobile et l’électronique représentent 40% du chiffre d’affaires, c’est la croissance "à deux chiffres" des secteurs aéronautique et militaire qui a permis de sauver les meubles.

Grâce à l'acquisition de l’américain Cytec, Solvay est en effet devenu un grand fournisseur de composites pour l'industrie aéronautique, pour Boeing (avec le 737 MAX ou le 777X notamment) et Lockheed Martin (pour le F-35). Le chimiste belge est aussi présent sur le moteur Leap de CFM international qui équipe les moyen-courriers. Ilham Kadri indique que les déboires du Boeing 737 MAX n’ont pas affecté Solvay: "Boeing n'a pas ajusté son carnet de commandes. Ils sont convaincus qu'ils vont résoudre le problème. Nous parlons chaque semaine avec eux et ils sont très sérieux à ce sujet. Nous continuons donc de fournir des matériaux pour la production de 52 avions par mois. Rien n'a changé."

Pour l’automobile, la CEO reste optimiste malgré les vents contraires: "C e segment n’est pas sans importance. Les ventes de voitures ont diminué de 2 à 3% en Europe. En Chine, il y a même une diminution à deux chiffres. Mais je suis convaincue que tout va revenir dans le vert. L'industrie automobile est en effet une activité cyclique. Mais nous devons également travailler sur de nouveaux produits. Pour que davantage de métal dans la voiture soit remplacé par des matériaux légers. Nous avons des composites thermoplastiques qui sont résistants à la température, recyclables et donc durables." De leur côté, les ventes de smartphones -une des nouvelles vaches à lait du groupe- ont également diminué. "J'ai parlé à nos clients, rassure Ilham Kadri. Ils sont convaincus que les ventes vont repartir."

Pas de regrets

Paradoxalement, les activités plus anciennes de Solvay, comme le carbonate de soude, se portent parfois mieux que certaines nouvelles spécialités. De quoi nourrir quelques regrets, le groupe s’étant défait d’une grande partie de la chimie traditionnelle? "Je ne suis pas ici pour me sentir désolée", fait valoir la CEO franco-marocaine. "Nous allons encore investir dans le carbonate de soude. Non pas que l’on souhaite se développer dans ce domaine, mais parce que nous voulons rendre la production plus verte, plus durable. Les émissions de CO2 doivent être réduites. Si nous pouvons augmenter progressivement la capacité, c'est un bonus intéressant."