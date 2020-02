Werner Baumann, l'artisan du deal contesté avec Monsanto...

Le patron de Bayer a présenté jeudi des résultats dopés par la performance de sa filiale Monsanto. Au printemps 2019, Baumann s’était vu refuser le quitus par les actionnaires, précisément à cause de Monsanto qui reste un risque important pour le groupe allemand.

C’est avec soulagement que le président du Directoire du groupe, Werner Baumann, a présenté les résultats 2019 du géant allemand de la chimie. "Nous avons atteint nos objectifs financiers, malgré un environnement de marché difficile, notamment dans l’agrochimie", s’est-il félicité. Le bénéfice net de Bayer a progressé l’an passé de 141%, à 4,1 milliards d’euros, après une année 2018 plombée par le pari du rachat du semencier américain Monsanto. Le bénéfice opérationnel Ebitda a lui progressé l’an passé de +28,3% à 11,5 milliards d’euros. La division pharmacie du groupe, pilier traditionnel de Bayer, a vu baisser ses coûts, notamment en Chine. Mais l’essentiel de la progression est dû à la division Crop Science, celle des semences et des pesticides et donc de Monsanto, dont le bénéfice opérationnel a bondi de 81% sur un an.