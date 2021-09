Azelis veut lever au moins 880 millions d'euros via son IPO

Investisseurs institutionnels

Goldman Sachs et JPMorgan dirigent le syndicat des banques constitué de Barclays Bank, BNP Paribas Fortis, HSBC, ING Belgique. Les banques Rabobank et La Landesbank Baden-Württemberg agissent comme comanagers et Lazard & Co. comme conseiller financier de l'entreprise qui emploie 2.800 personnes à travers 56 pays.