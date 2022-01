Bientôt une seconde OPA sur Recticel, après le fiasco de Greiner?

Le bloc de Bois Sauvage

Rappelons, à ce stade, que l’activité de Recticel sera principalement axée sur l’isolation une fois la cession des mousses de literie bouclée. "Vu le fossé entre le prix de 13,5 euros et le cours actuel, Greiner pourrait s’accrocher au deal avec Bois Sauvage et devenir un important actionnaire de Recticel", souligne Wim Hoste, de KBC Securities. "Il aurait ainsi un poids important dans le futur à long terme de la société." L’analyste a abaissé sa recommandation à "conserver" , contre "accumuler" avant. Son objectif de cours passe toutefois de 18 euros à 19 euros.

"Nous restons convaincus qu'une fois les cessions prévues approuvées (mousses techniques et literies, NDLR), il sera assez difficile pour l'entreprise de rester indépendante", affirme Kippers. Parmi les acquéreurs potentiels, il cite les noms de Kingspan, Knauf, Unilin et Rockwool. Mais un acteur du private equity ou une société d’investissement pourrait également sortir du bois.

Après moi, les mousses...

Sur le plan financier aussi, le bilan est déplorable. Les derniers événements ont démontré qu’avec un peu d’imagination et de sens tactique, il était possible de doper la valorisation de Recticel. Bois Sauvage n’en a pas pris la peine et doit, sans doute, s’en mordre les doigts au vu de l’évolution récente du cours de bourse et, qui sait, de celle des mois à venir également….