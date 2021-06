Ce broker ne croit pas à une guerre d’enchères sur Recticel

Lire aussi | Recticel dit "non" à Greiner et étudie les alternatives

"Une partie d'échecs"

Kepler Cheuvreux , dernier broker sur les cinq qui suivent la valeur à livrer son sentiment sur le dossier, tranche avec ses homologues. Il estime qu’il est peu probable que nous assistions à une guerre d’enchères autour de Recticel ou à l’apparition d’un chevalier blanc. "Cela dit, et bien que nous trouvions le prix de l'offre de 13,5 euros faible, nous voyons une possibilité limitée d'augmentation, étant donné le modus operandi de Greiner." Et l’heure tourne, ce qui est à l’avantage du concurrent autrichien, estime Kepler dans une note intitulée "Une partie d’échecs".

Il a toutefois relevé ses estimations d’ebitda pour 2021, 2022 et 2023 et, dans la foulée, son objectif de cours qui passe à 15,7 euros, contre 13,4 euros avant. La recommandation est à "conserver". Les autres analyses sont soit à l’achat (ING et Berenberg à 18 euros, et Degroof Petercam à 18,2 euros), soit à "accumuler" (KBC Securities à 16 euros).