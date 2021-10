OPA sur Recticel: le marché a déjà choisi son camp

Malgré la décision de Recticel de vendre ses mousses techniques à un groupe américain, Greiner persiste et signe. A la reprise de cotation, le titre bondissait de 13%.

Greiner n’aura pas utilisé ce délai jusqu’au bout. Il persiste et signe, et a annoncé, ce mercredi matin, son intention de poursuivre son OPA sur Recticel au prix inchangé de 13,5 euros par action . La cotation qui est suspendue depuis le début de la semaine a repris ce matin à 10h. Le titre a bondi de 13% à 16,5 euros dans les premiers échanges.

"Meilleure proposition"

Dans un communiqué , Greiner s’interroge sur le bien-fondé stratégique et la faisabilité de la cession envisagée et estime que les conditions financières de son OPA, soit 13,5 euros par action, constituent toujours la meilleure proposition disponible pour les actionnaires de Recticel.

Le groupe autrichien qui souligne que Recticel n’a pas communiqué au sujet de l’impact de cette cession sur le reste de ses activités et sur l’emploi estime, en outre, que la valorisation qui sous-tend l’offre conditionnelle remise par Carpenter conforte, à ses yeux, son OPA.

Dividende spécial

Mais avec la proposition de Carpenter, le produit de cession final pour Recticel et ses actionnaires est susceptible d'être sensiblement inférieur, affirme-t-il, et cela en raison de frais additionnels, entre autres. Sans compter que le dividende spécial proposé entraînera également des conséquences fiscales négatives.

L’offrant pointe encore deux éléments. Recticel n’a pas fourni de mise à jour sur le processus de vente de la division literie. Et il n’a pas, non plus, fourni de détails sur la question de savoir si l’acquéreur a déjà obtenu un financement ferme pour la transaction.